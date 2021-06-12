Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Об этом сообщил капитан команды Джорджиньо Вейналдум

  • 12.06.2021 16:36
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Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум заявил, что команда не будет ставать на колено перед началом матчей на Евро-2020:

«Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах сборной, но также потому, что мы уже много делаем для борьбы против расизма.

Многие игроки сборной еще не делали этого. Футболисты из АПЛ преклоняли колено, остальные – нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено».

Свой стартовый матч на Евро-2020 Нидерланды проведут завтра, 13 июня против Украины. Защитник голландцев Маттейс Де Лигт матч пропустит.

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Источник — De Telegraaf

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