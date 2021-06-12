Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум заявил, что команда не будет ставать на колено перед началом матчей на Евро-2020:

«Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах сборной, но также потому, что мы уже много делаем для борьбы против расизма.

Многие игроки сборной еще не делали этого. Футболисты из АПЛ преклоняли колено, остальные – нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено».

Свой стартовый матч на Евро-2020 Нидерланды проведут завтра, 13 июня против Украины. Защитник голландцев Маттейс Де Лигт матч пропустит.