ФОТО. Большой променад. Прогулка сборной Украины по Амстердаму

13 июня команда Шевченко проведет матч Евро-2020 против Нидерландов

  • 12.06.2021 16:21
  • 866 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Большой променад. Прогулка сборной Украины по Амстердаму
© УАФ

Рабочий день 12 июня в Амстердаме национальная сборная Украины начала с прогулки живописным парком возле своего отеля. Променад длился около получаса.

Вечером 12 июня команду ожидают традиционные предматчевые события – пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и Александра Зинченко (18:45 по Киеву) и тренировка на «Йохан Кройфф Арене» (19:30), где 13 июня состоится матч против Нидерландов (22:00).

ФОТО. Большой променад. Прогулка сборной Украины по Амстердаму

progulka-sbornoy-ukrainy-po-amsterdamu-12062021
progulka-sbornoy-ukrainy-po-amsterdamu-12062021-foto-1
progulka-sbornoy-ukrainy-po-amsterdamu-12062021-foto-2
progulka-sbornoy-ukrainy-po-amsterdamu-12062021-foto-3
progulka-sbornoy-ukrainy-po-amsterdamu-12062021-foto-4

ФОТО: Павел Кубанов, УАФ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности