Рабочий день 12 июня в Амстердаме национальная сборная Украины начала с прогулки живописным парком возле своего отеля. Променад длился около получаса.
Вечером 12 июня команду ожидают традиционные предматчевые события – пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и Александра Зинченко (18:45 по Киеву) и тренировка на «Йохан Кройфф Арене» (19:30), где 13 июня состоится матч против Нидерландов (22:00).
ФОТО. Большой променад. Прогулка сборной Украины по Амстердаму
ФОТО: Павел Кубанов, УАФ.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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