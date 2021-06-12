Рабочий день 12 июня в Амстердаме национальная сборная Украины начала с прогулки живописным парком возле своего отеля. Променад длился около получаса.

Вечером 12 июня команду ожидают традиционные предматчевые события – пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и Александра Зинченко (18:45 по Киеву) и тренировка на «Йохан Кройфф Арене» (19:30), где 13 июня состоится матч против Нидерландов (22:00).

ФОТО. Большой променад. Прогулка сборной Украины по Амстердаму

ФОТО: Павел Кубанов, УАФ.