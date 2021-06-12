Теему ПУККИ: «Наши соперники находятся в великолепной форме»

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от матча с национальной командой Дании в стартовом туре Евро-2020.

«Приятно вернуться в Данию, где я провел четыре отличных года. Нам предстоит сыграть с серьезными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У них в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум», - сказал Пукки.

Матч Дания – Финляндия состоится 12 июня. Начало в 19:00.