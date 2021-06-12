Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наша максимальная цель – выиграть Евро»

23-летний хавбек национальной сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о целях на Евро-2020.

«Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим», - сказал Цыганков.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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