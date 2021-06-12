Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наша максимальная цель – выиграть Евро»

Полузащитник сборной Украины – о предстоящем старте на чемпионате Европы

  • 12.06.2021 15:57
  • 678 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наша максимальная цель – выиграть Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

23-летний хавбек национальной сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о целях на Евро-2020.

«Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим», - сказал Цыганков.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.06.2021 16:35
    +2
    avtv5555, 12.06.2021 16:27
    Витя для начала поставьте цель выйти из группы. Потом поставьте цель выйти в четвертьфинал и.т.д.. А то чтобы не получилось как с Казахстаном. и получится бла, бла, бла.
    Витя с Казахстаном не играл, кто виноват, что всякие Зубковы с пяти метров по воротам попасть не могут
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.06.2021 16:27
    -2
    Витя для начала поставьте цель выйти из группы. Потом поставьте цель выйти в четвертьфинал и.т.д.. А то чтобы не получилось как с Казахстаном. и получится бла, бла, бла.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.06.2021 16:20
    0
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.06.2021 16:19
    -1
    Франция, Германия, Испания...ну ну
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 16:09
    +1
    💯%верим в вас
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:07
    +2
    Все верно! Выступать на любом турнире нужно только с мыслями и настроем забрать главный кубок, независимо от силы соперников, они все живые люди и у них течет такая же кровь, а значит их можно победить.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 12.06.2021 15:59
    +2
    Красава
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.06.2021 16:35
    +2
    avtv5555, 12.06.2021 16:27
    Витя для начала поставьте цель выйти из группы. Потом поставьте цель выйти в четвертьфинал и.т.д.. А то чтобы не получилось как с Казахстаном. и получится бла, бла, бла.
    Витя с Казахстаном не играл, кто виноват, что всякие Зубковы с пяти метров по воротам попасть не могут
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:07
    +2
    Все верно! Выступать на любом турнире нужно только с мыслями и настроем забрать главный кубок, независимо от силы соперников, они все живые люди и у них течет такая же кровь, а значит их можно победить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 15:59
    +2
    Красава
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 16:09
    +1
    💯%верим в вас
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.06.2021 16:20
    0
    Ссылка
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