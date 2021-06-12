Уэльс – Швейцария. Бэйл в основе. Стартовые составы на матч Евро-2020

12 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Уэльса и Швейцарии.

Поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Составы команд

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Дэвис, Мепам – Моррелл, Аллен, Рэмзи – Джеймс, Мур, Бэйл.

Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири – Эмболо, Сеферович.

Запас: Дэвис, Хантер, Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс Дж., Брукс, Левитт.