Уэльс – Швейцария. Бэйл в основе. Стартовые составы на матч Евро-2020

12 июня в 16:00 в Баку пройдет матч первого тура Евро-2020

  • 12.06.2021 15:30
  • 511 просмотров
  • 3 комментария
Уэльс – Швейцария. Бэйл в основе. Стартовые составы на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Уэльса и Швейцарии.

Поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Составы команд

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Дэвис, Мепам – Моррелл, Аллен, Рэмзи – Джеймс, Мур, Бэйл.

Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири – Эмболо, Сеферович.

Запас: Дэвис, Хантер, Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс Дж., Брукс, Левитт.

 

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 12.06.2021 15:54
    0
    Скоро Евро будут проводить в Бахрейне и Китае, т.к. там денег дадут.
    УЕФА такой УЕФА
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 12.06.2021 15:51
    0
    Не знаю кто как, а я с детства за Уэльс
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:48
    +2
    Бейл с тебя покер кантонам швейцарским
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:48
    +2
    Бейл с тебя покер кантонам швейцарским
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.06.2021 15:54
    0
    Скоро Евро будут проводить в Бахрейне и Китае, т.к. там денег дадут.
    УЕФА такой УЕФА
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 12.06.2021 15:51
    0
    Не знаю кто как, а я с детства за Уэльс
    Ссылка
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