ДЕНИСОВ: «Футболки сборной Украины просто разберут как горячие пирожки»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

«Форма сборной Украины – это то, что не давало спать спокойно России на протяжении всех этих дней. Целостная карта Украины на форме сборной была целью атаки со стороны россиян. Все усилия российского лобби были брошены на то, чтобы УЕФА запретила Украине играть в форме, выпущенной к Евро с изображением карты. Эта атака провалилась, а вторым этапом стало нападение на наш национальный брендовый слоган: «Слава Украине» - «Героям Слава».

Не надпись была целью. Целью было запретить форму, запретить карту, признанную всем миром. Эта задача провалилась у наших северных соседей. Сборная выйдет в этой форме играть. На футболках, которые поступили в продажу, как было, так и будет «Слава Украине» - «Героям Слава». Мне кажется, основное уже сделано. В этой футболке теперь надо только классно сыграть. Я думаю, Joma уже подсчитывает прибыль. Футболок нет, они в онлайне распроданы. Их сейчас просто разберут как горячие пирожки. Такого спроса на форму никогда не было», - сказал Денисов.