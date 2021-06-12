ДЕНИСОВ: «Футболки сборной Украины просто разберут как горячие пирожки»

Известный журналист – о скандале с формой

  • 12.06.2021 15:19
  • 2641 просмотр
  • 4 комментария
ДЕНИСОВ: «Футболки сборной Украины просто разберут как горячие пирожки»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

«Форма сборной Украины – это то, что не давало спать спокойно России на протяжении всех этих дней. Целостная карта Украины на форме сборной была целью атаки со стороны россиян. Все усилия российского лобби были брошены на то, чтобы УЕФА запретила Украине играть в форме, выпущенной к Евро с изображением карты. Эта атака провалилась, а вторым этапом стало нападение на наш национальный брендовый слоган: «Слава Украине» - «Героям Слава».

Не надпись была целью. Целью было запретить форму, запретить карту, признанную всем миром. Эта задача провалилась у наших северных соседей. Сборная выйдет в этой форме играть. На футболках, которые поступили в продажу, как было, так и будет «Слава Украине» - «Героям Слава». Мне кажется, основное уже сделано. В этой футболке теперь надо только классно сыграть. Я думаю, Joma уже подсчитывает прибыль. Футболок нет, они в онлайне распроданы. Их сейчас просто разберут как горячие пирожки. Такого спроса на форму никогда не было», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 16:00
    +4
    хитрый маркетинговый ход
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.06.2021 15:51
    +5
    Joma не прогадала с выбором сборной
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 15:38
    +5
    Эта форма может и на мировой рекорд по продажам замахнуться, хватило бы мощностей у производителя
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.06.2021 15:30
    +7
    Уже разобрали.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.06.2021 15:30
    +7
    Уже разобрали.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.06.2021 15:51
    +5
    Joma не прогадала с выбором сборной
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 15:38
    +5
    Эта форма может и на мировой рекорд по продажам замахнуться, хватило бы мощностей у производителя
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 16:00
    +4
    хитрый маркетинговый ход
    Ссылка
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