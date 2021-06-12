Тренер Бельгии: «Матч с Россией – серьезное испытание для нас»

Роберто Мартинес лукавит?

  • 12.06.2021 14:14
  • 528 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Бельгии: «Матч с Россией – серьезное испытание для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о матче группового этапа Евро-2020 против России.

«Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет серьезное испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики», - сказал Мартинес.

Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 14:31
    -1
    Почему не в Баку? Оттуда трансляции в удобное время.))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 12.06.2021 14:29
    0
    мокши должны быть уничтожены и унижены при своих же трибунах!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 14:24
    0
    Это будет очень сложно - заставить игроков не забивать много голов главному спонсору турнира
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 12.06.2021 14:29
    0
    мокши должны быть уничтожены и унижены при своих же трибунах!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.06.2021 14:24
    0
    Это будет очень сложно - заставить игроков не забивать много голов главному спонсору турнира
    Ссылка
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