Тренер Бельгии: «Матч с Россией – серьезное испытание для нас»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о матче группового этапа Евро-2020 против России.

«Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет серьезное испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики», - сказал Мартинес.

Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.