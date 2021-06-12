Тренер Бельгии: «Матч с Россией – серьезное испытание для нас»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о матче группового этапа Евро-2020 против России.
«Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет серьезное испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики», - сказал Мартинес.
Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.
Источник — УЕФА
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