Агент: «Обмен Довбика на Русина? Об этом не может быть и речи»

Украинский нападающий не планирует переходить в «Динамо»

  • 12.06.2021 13:31
  • 1599 просмотров
  • 4 комментария
Агент: «Обмен Довбика на Русина? Об этом не может быть и речи»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Представитель нападающего «Днепра-1» Артема Довбика Алексей Людновский прокомментировал информацию, о возможном обмене его подопечного на форварда «Динамо» Назария Русина.

«Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из «Днепра-1», если он там основной нападающий, заслуживший своей игрой вызов в национальную сборную Украины. Тем более, в «Динамо» целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком–то обмене вообще не может быть и речи, это, кстати, касается и других клубов.

Сейчас все мысли Довбика заняты участием в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к принадлежащему «Днепру-1» нападающему, то это турецкий «Бешикташ», французский «Марсель» и две бельгийские команды», - сказал Людновский.

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах «Днепра-1», забив 10 голов. Контракт с «Днепром-1» действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 12.06.2021 14:21
    +1
    Агент не когда правду не скажет . Тишина лучшее время для трансферов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 13:56
    0
    Против Динамо никак не выделился и заработал удаление.
    Есть ещё соль
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 12.06.2021 13:38
    0
    не торопись,примера Супряги тебе мало,хлопца тягают в зад вперёд,так и с этим может быть.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:32
    +3
    что то мало его оценили
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:32
    +3
    что то мало его оценили
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 12.06.2021 14:21
    +1
    Агент не когда правду не скажет . Тишина лучшее время для трансферов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 13:56
    0
    Против Динамо никак не выделился и заработал удаление.
    Есть ещё соль
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 12.06.2021 13:38
    0
    не торопись,примера Супряги тебе мало,хлопца тягают в зад вперёд,так и с этим может быть.
    Ссылка
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