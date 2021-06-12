Агент: «Обмен Довбика на Русина? Об этом не может быть и речи»

Представитель нападающего «Днепра-1» Артема Довбика Алексей Людновский прокомментировал информацию, о возможном обмене его подопечного на форварда «Динамо» Назария Русина.

«Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из «Днепра-1», если он там основной нападающий, заслуживший своей игрой вызов в национальную сборную Украины. Тем более, в «Динамо» целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком–то обмене вообще не может быть и речи, это, кстати, касается и других клубов.

Сейчас все мысли Довбика заняты участием в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к принадлежащему «Днепру-1» нападающему, то это турецкий «Бешикташ», французский «Марсель» и две бельгийские команды», - сказал Людновский.

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах «Днепра-1», забив 10 голов. Контракт с «Днепром-1» действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.