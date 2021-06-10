Динамо рассматривает вариант обмена Русина на Довбика

Чемпион Украины ищет варианты усиления состава

  • 10.06.2021 17:34
  • 2173 просмотра
  • 9 комментариев
Динамо рассматривает вариант обмена Русина на Довбика
© ФК Динамо. Назарий Русин

По данным источника, «Динамо» рассматривает вариант с обменом Назария Русина на нападающего «Днепра-1» Артема Довбика. Кроме того, киевляне не против обменять Русина на турецкого нападающего «Зари» Аллахъяра Сайядманеша, контракт которого принадлежит «Фенербахче».

Напомним, что последние полгода Русин провел в аренде в «Легии», но заиграть в польском клубе не смог. Ранее была информация, что «Динамо» хочет продать 22-летнего нападающего за 1-1,5 миллиона долларов.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 10.06.2021 18:51
    0
    По-любому если Заря всё-таки решится выкупить Аллахьяра, то надо хотя бы чтобы немного поиграл в Заре, а потом уже и продавать
    Тем более, если все будет у него и дальше нормально, то цена возрастет.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 10.06.2021 18:24
    +1
    Аа може "джерела" мають імена, прізвища, клички. Чи так легше брехати?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 18:15
    0
    __Funny_Cat, 10.06.2021 18:10
    тоже верно
    пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
    Больше заломят как с ДК
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 18:10
    +2
    savant, 10.06.2021 17:57
    нигде не говорится в статье что Динамо хочет обменять без доплаты...
    тоже верно
    пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 10.06.2021 18:06
    0
    Динамо ищет лохов,чтоб поменять алмаз на цирконий. Русин,Дубинчак плюс доплата ещё можно рассматривать,как равноценный вариант.
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    savant
    online
      savant, 10.06.2021 17:57
    +1
    __Funny_Cat, 10.06.2021 17:48
    любой вариант был. бы отличным для ДК, вот только сомневаюсь что Днепр или Заря. согласятся без доплаты
    нигде не говорится в статье что Динамо хочет обменять без доплаты...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 17:57
    +1
    dd dent, 10.06.2021 17:54
    уверен шо долбик не станет супряга/соль/русин/яремчук/беседка и тд # 2?
    не уверен, он по типажу поход на Беседку , но менее деревянный и более молодой
    хотя конечно если с УПЛ то больше всего иранца хотелось бы
    но под стилистику румына , как раз подходит Довбик
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 17:54
    -2
    __Funny_Cat, 10.06.2021 17:48
    любой вариант был. бы отличным для ДК, вот только сомневаюсь что Днепр или Заря. согласятся без доплаты
    уверен шо долбик не станет супряга/соль/русин/яремчук/беседка и тд # 2?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 17:48
    +5
    любой вариант был. бы отличным для ДК, вот только сомневаюсь что Днепр или Заря. согласятся без доплаты
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 17:48
    +5
    любой вариант был. бы отличным для ДК, вот только сомневаюсь что Днепр или Заря. согласятся без доплаты
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 18:10
    +2
    savant, 10.06.2021 17:57
    нигде не говорится в статье что Динамо хочет обменять без доплаты...
    тоже верно
    пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 10.06.2021 18:24
    +1
    Аа може "джерела" мають імена, прізвища, клички. Чи так легше брехати?
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 10.06.2021 17:57
    +1
    __Funny_Cat, 10.06.2021 17:48
    любой вариант был. бы отличным для ДК, вот только сомневаюсь что Днепр или Заря. согласятся без доплаты
    нигде не говорится в статье что Динамо хочет обменять без доплаты...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 17:57
    +1
    dd dent, 10.06.2021 17:54
    уверен шо долбик не станет супряга/соль/русин/яремчук/беседка и тд # 2?
    не уверен, он по типажу поход на Беседку , но менее деревянный и более молодой
    хотя конечно если с УПЛ то больше всего иранца хотелось бы
    но под стилистику румына , как раз подходит Довбик
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 10.06.2021 18:51
    0
    По-любому если Заря всё-таки решится выкупить Аллахьяра, то надо хотя бы чтобы немного поиграл в Заре, а потом уже и продавать
    Тем более, если все будет у него и дальше нормально, то цена возрастет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 18:15
    0
    __Funny_Cat, 10.06.2021 18:10
    тоже верно
    пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
    Больше заломят как с ДК
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 10.06.2021 18:06
    0
    Динамо ищет лохов,чтоб поменять алмаз на цирконий. Русин,Дубинчак плюс доплата ещё можно рассматривать,как равноценный вариант.
    Ссылка
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