Динамо рассматривает вариант обмена Русина на Довбика

По данным источника, «Динамо» рассматривает вариант с обменом Назария Русина на нападающего «Днепра-1» Артема Довбика. Кроме того, киевляне не против обменять Русина на турецкого нападающего «Зари» Аллахъяра Сайядманеша, контракт которого принадлежит «Фенербахче».

Напомним, что последние полгода Русин провел в аренде в «Легии», но заиграть в польском клубе не смог. Ранее была информация, что «Динамо» хочет продать 22-летнего нападающего за 1-1,5 миллиона долларов.