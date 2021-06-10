Динамо рассматривает вариант обмена Русина на Довбика

По данным источника, «Динамо» рассматривает вариант с обменом Назария Русина на нападающего «Днепра-1» Артема Довбика. Кроме того, киевляне не против обменять Русина на турецкого нападающего «Зари» Аллахъяра Сайядманеша, контракт которого принадлежит «Фенербахче».
Напомним, что последние полгода Русин провел в аренде в «Легии», но заиграть в польском клубе не смог. Ранее была информация, что «Динамо» хочет продать 22-летнего нападающего за 1-1,5 миллиона долларов.
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Источник — Sportarena
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Тем более, если все будет у него и дальше нормально, то цена возрастет.
пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
хотя конечно если с УПЛ то больше всего иранца хотелось бы
но под стилистику румына , как раз подходит Довбик
пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
хотя конечно если с УПЛ то больше всего иранца хотелось бы
но под стилистику румына , как раз подходит Довбик
Тем более, если все будет у него и дальше нормально, то цена возрастет.
пусть берут иранца , с доплатой 1-2 ляма
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