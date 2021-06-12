Олег ШЕЛАЕВ: «Надеюсь, выходом из группы украинцы не ограничатся»

Накануне старта национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы участник ЧМ-2006 в составе украинцев Олег Шелаев рассказал, чего он ждет от подопечных Андрея Шевченко на этом престижном турнире.

«Сейчас национальная сборная Украины – это вполне боеспособная команда и, по крайней мере, выход из группы – реальная цель. Надеюсь, что на этом наши ребята не остановятся, хотя мне не нравится заниматься прогнозами.

Думаю, что претенденты на место на пьедестале остались те же: французы, бельгийцы, немцы, испанцы, англичане, португальцы. Не повезло лишь тем, кто из-за травмы вынужден будет пропустить этот турнир. В частности, мне жаль киевлянина Виталия Буяльского, он провел отличный сезон за «Динамо» и заслужил быть в сборной», - сказал Шелаев.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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