Олег ШЕЛАЕВ: «Надеюсь, выходом из группы украинцы не ограничатся»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко на Евро-2020

  • 12.06.2021 13:21
  • 316 просмотров
  • 0 комментариев
Олег ШЕЛАЕВ: «Надеюсь, выходом из группы украинцы не ограничатся»
© ФК Металлист. Олег Шелаев

Накануне старта национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы участник ЧМ-2006 в составе украинцев Олег Шелаев рассказал, чего он ждет от подопечных Андрея Шевченко на этом престижном турнире.

«Сейчас национальная сборная Украины – это вполне боеспособная команда и, по крайней мере, выход из группы – реальная цель. Надеюсь, что на этом наши ребята не остановятся, хотя мне не нравится заниматься прогнозами.

Думаю, что претенденты на место на пьедестале остались те же: французы, бельгийцы, немцы, испанцы, англичане, португальцы. Не повезло лишь тем, кто из-за травмы вынужден будет пропустить этот турнир. В частности, мне жаль киевлянина Виталия Буяльского, он провел отличный сезон за «Динамо» и заслужил быть в сборной», - сказал Шелаев.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности