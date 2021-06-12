ДЕНИСОВ: «Церемония изначально не претендовала на статус помпезной»

Известный журналист – об открытии Евро-2020

  • 12.06.2021 12:59
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  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Церемония изначально не претендовала на статус помпезной»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказался о вчерашней церемонии открытия Евро-2020 в Риме.

«Матч-открытие чемпионата Европы – состоялся на знаменитом римском «Стадио Олимпико». Можно только догадываться о масштабе данного мероприятия, если бы оно состоялось не в условиях пандемии. Но имеем то, что имеем. Наверное, это тот самый праздник, которого мы ждали как никакой другой. Мы понимаем, что мир только начинает выдыхать после пандемии, поэтому церемония изначально не претендовала на статус помпезной.

В церемонии открытия недавнего финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» тоже больше было виртуального нежели натурального, но тем не менее, у меня ощущение, что футбол сегодня вытягивает всех нас обратно, напоминая о прежней жизни, которую так хочется поскорее вернуть и возвращается эта жизнь через такой турнир как Евро 2020», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:19
    +2
    кому нужна та помпезность
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:19
    +2
    кому нужна та помпезность
    Ссылка
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