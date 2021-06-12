Пластун перешел в Лудогорец: известны условия

30-летний украинец вернулся в болгарский клуб

  • 12.06.2021 12:19
  • 1150 просмотров
  • 1 комментарий
Пластун перешел в Лудогорец: известны условия
© ФК Гент. Игорь Пластун

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из «Гента». 30-летний украинец покинул бельгийский клуб на правах свободного агента. Он подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.

«Очень рад вернуться в «Лудогорец». Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?», - сказал Пластун.

Пластун в минувшем сезоне чемпионата Бельгии провел 11 матчей и забил 2 гола. Ранее Игорь выступал за «Лудогорец» с 2016 по 2018 год.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:18
    0
    хорошая возможность заработать бабок
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    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 13:18
    0
    хорошая возможность заработать бабок
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