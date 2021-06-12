Пластун перешел в Лудогорец: известны условия

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из «Гента». 30-летний украинец покинул бельгийский клуб на правах свободного агента. Он подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.

«Очень рад вернуться в «Лудогорец». Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?», - сказал Пластун.

Пластун в минувшем сезоне чемпионата Бельгии провел 11 матчей и забил 2 гола. Ранее Игорь выступал за «Лудогорец» с 2016 по 2018 год.