Пластун перешел в Лудогорец: известны условия

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из «Гента». 30-летний украинец покинул бельгийский клуб на правах свободного агента. Он подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.
«Очень рад вернуться в «Лудогорец». Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?», - сказал Пластун.
Пластун в минувшем сезоне чемпионата Бельгии провел 11 матчей и забил 2 гола. Ранее Игорь выступал за «Лудогорец» с 2016 по 2018 год.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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