Пластун покинул Гент. Украинский защитник вернулся в Болгарию

Игрок снова будет выступать за «Лудогорец»

  • 11.06.2021 20:52
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  • 1 комментарий
Пластун покинул Гент. Украинский защитник вернулся в Болгарию
© ludogorets.com

Официальный сайт болгарского клуба «Лудогорец» сообщил о подписании контракта с защитником Игорем Пластуном.

Игрок последние сезоны выступал за «Гент» вместе с украинцами Романом Безусом и Романом Яремчуком, однако покинул Бельгию.

Контракт Пластуна завершался летом 2022 года, но о сумме трансфера информации нет. 30-летний игрок в минувшем сезоне чемпионата Бельгии провел 11 матчей и забил 2 гола.

Ранее Игорь выступал за «Лудогорец» с 2016 по 2018 год.

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 11.06.2021 22:20
    0
    Удачи
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 11.06.2021 22:20
    0
    Удачи
    Ссылка
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