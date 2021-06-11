Пластун покинул Гент. Украинский защитник вернулся в Болгарию

Официальный сайт болгарского клуба «Лудогорец» сообщил о подписании контракта с защитником Игорем Пластуном.
Игрок последние сезоны выступал за «Гент» вместе с украинцами Романом Безусом и Романом Яремчуком, однако покинул Бельгию.
Контракт Пластуна завершался летом 2022 года, но о сумме трансфера информации нет. 30-летний игрок в минувшем сезоне чемпионата Бельгии провел 11 матчей и забил 2 гола.
Ранее Игорь выступал за «Лудогорец» с 2016 по 2018 год.
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