В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Бельгии встретится с командой России. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Бельгия - Россия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия - Россия.