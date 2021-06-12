Андрей ПАВЕЛКО об изменении формы: «Это наша победа»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал новый вариант формы сборной Украины.
Напомним, что слоган «Героям слава» будет удален с футболок сборной Украины на Евро-2020. Вместо этого был найден компромисс - на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».
Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.
«Я сразу сказал, что мы видим насколько для болельщика это важный вопрос и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Евро-2020. Я думаю, надо разделять, то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА, хотя мы несколько раз на этом настаивали, что мы за полгода до этого согласовали все наши лозунги, все наши надписи и они были согласованы согласно всем правилам УЕФА. Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины. Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» - «Героям слава!», - сказал Павелко.
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Источник — Великий футбол
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Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
Есть четко закон.
Крым никто не признал.
И пофиг что там мелет Рашка.
Но наш Андрей Васильевич начал играть суперпатриота.
Но только шумиха УЕФА не надо.
Потому что бабки Газпром платить.
Просто может быть обидно когда играют наши здорово но судейка может рассмотреть нарушение и поставить пеналь или удалить.
Вы же Италию смотрели видели как реагируют на руку, а вдруг другой поставит пеналь?
У нас есть проблема мы блин никогда не думаем наперед.
У нас хайп на первом месте.
И нет проблем с формой.
Нужно забивать только чистые мячи.
Спорные будут не в нашу сторону.
Я рад буду если ошибусь
Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/сурков-предложил-сил
ой-вернуть-украину/ar-AAKWqqa?ocid=msedgntp
К Юбилею Независимости на ресурсах «Аmazon» начали ПРОДАЖУ золотой подвески в виде карты Украины и всего за 249,95 еврo.
Но, на карте НЕТ КРЫМА❗️❗️❗️ 🤦🏻♂️
Поэтому необходимы СРОЧНЫЕ меры:
⁃ заседание РНБО с наложением всех возможных санкций;
⁃ обращение Президента к населению Украины о НЕДОПУСТИМОСТИ такой покупки;
⁃ обращение МИДа в ООН и к людям планеты Земля;
⁃ принятие Закона об уголовной ответственности за ношение ПРЕСТУПНОЙ подвески.
Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
Есть четко закон.
Крым никто не признал.
И пофиг что там мелет Рашка.
Но наш Андрей Васильевич начал играть суперпатриота.
Но только шумиха УЕФА не надо.
Потому что бабки Газпром платить.
Просто может быть обидно когда играют наши здорово но судейка может рассмотреть нарушение и поставить пеналь или удалить.
Вы же Италию смотрели видели как реагируют на руку, а вдруг другой поставит пеналь?
У нас есть проблема мы блин никогда не думаем наперед.
У нас хайп на первом месте.
И нет проблем с формой.
Нужно забивать только чистые мячи.
Спорные будут не в нашу сторону.
Я рад буду если ошибусь
https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/сурков-предложил-сил
ой-вернуть-украину/ar-AAKWqqa?ocid=msedgntp
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