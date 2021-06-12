Андрей ПАВЕЛКО об изменении формы: «Это наша победа»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал новый вариант формы сборной Украины.

Напомним, что слоган «Героям слава» будет удален с футболок сборной Украины на Евро-2020. Вместо этого был найден компромисс - на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».

Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.

«Я сразу сказал, что мы видим насколько для болельщика это важный вопрос и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Евро-2020. Я думаю, надо разделять, то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА, хотя мы несколько раз на этом настаивали, что мы за полгода до этого согласовали все наши лозунги, все наши надписи и они были согласованы согласно всем правилам УЕФА. Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины. Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» - «Героям слава!», - сказал Павелко.

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