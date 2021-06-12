Андрей ПАВЕЛКО об изменении формы: «Это наша победа»

Президент УАФ высказался о переговорах с УЕФА

  • 12.06.2021 11:33
  • 1878 просмотров
  • 11 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО об изменении формы: «Это наша победа»
© Футбол 1/2/3. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал новый вариант формы сборной Украины.

Напомним, что слоган «Героям слава» будет удален с футболок сборной Украины на Евро-2020. Вместо этого был найден компромисс - на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».

Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.

«Я сразу сказал, что мы видим насколько для болельщика это важный вопрос и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Евро-2020. Я думаю, надо разделять, то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА, хотя мы несколько раз на этом настаивали, что мы за полгода до этого согласовали все наши лозунги, все наши надписи и они были согласованы согласно всем правилам УЕФА. Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины. Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» - «Героям слава!», - сказал Павелко.

Смотрите также: УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 12:07
    0
    Sentinel, 12.06.2021 11:59
    Все и так было утверждено. Но как всем известно Газпром спонсор УЕФА по разным данным приносит в их копилку от 60 до 100 млн евро в год, которые очевидно УЕФА не хочет терять, поэтому кинули им кость в виде запрета внутренней надписи.
    Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
    Это все пафос и привлечение внимания.
    Есть четко закон.
    Крым никто не признал.
    И пофиг что там мелет Рашка.
    Но наш Андрей Васильевич начал играть суперпатриота.
    Но только шумиха УЕФА не надо.
    Потому что бабки Газпром платить.
    Просто может быть обидно когда играют наши здорово но судейка может рассмотреть нарушение и поставить пеналь или удалить.
    Вы же Италию смотрели видели как реагируют на руку, а вдруг другой поставит пеналь?
    У нас есть проблема мы блин никогда не думаем наперед.
    У нас хайп на первом месте.
    Ссылка
    Владимир Дьяков
    online
      Владимир Дьяков, 12.06.2021 12:04
    0
    А еще лучше, добиться Павелко победы, на обратной стороне трусов сзади надпись "ДУРАК", это как ВСУ, разрешили полковникам носить лампасы на кальсонах.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 12:03
    0
    linesman, 12.06.2021 11:55
    Шо ти скиглишь? Все нормально зробили.
    Павелко Политик, УЕФА где спонсор Газпром просто может с помощью того же вар уничтожить Украину
    И нет проблем с формой.
    Нужно забивать только чистые мячи.
    Спорные будут не в нашу сторону.
    Я рад буду если ошибусь
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.06.2021 11:59
    +1
    Trasher311987, 12.06.2021 11:47
    Если нас судьи задавят на Евро, то это будет тоже твоя перемога?
    Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
    Все и так было утверждено. Но как всем известно Газпром спонсор УЕФА по разным данным приносит в их копилку от 60 до 100 млн евро в год, которые очевидно УЕФА не хочет терять, поэтому кинули им кость в виде запрета внутренней надписи.
    Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 12.06.2021 11:59
    +2
    Сама класна форма зараз, молодці.
    Ссылка
    linesman
      linesman, 12.06.2021 11:55
    +4
    Trasher311987, 12.06.2021 11:47
    Если нас судьи задавят на Евро, то это будет тоже твоя перемога?
    Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
    Шо ти скиглишь? Все нормально зробили.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 12.06.2021 11:54
    -4
    Да что этого болтуна слушать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 11:47
    -4
    Если нас судьи задавят на Евро, то это будет тоже твоя перемога?
    Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.06.2021 11:44
    +4
    не треба вдавати чергову поразку УАФ(згадаємо Швейцарію) за перемогу,та і перемагаті треба на футбольному газоні.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 11:43
    0
    а в это время Сурков предлагает вернуть Украину силой, ну не пи*дар?
    https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/сурков-предложил-сил
    ой-вернуть-украину/ar-AAKWqqa?ocid=msedgntp
    Ссылка
    madness
      madness, 12.06.2021 11:40
    -11
    Очередная ЗРАДА пришла на украинскую землю❗️

    К Юбилею Независимости на ресурсах «Аmazon» начали ПРОДАЖУ золотой подвески в виде карты Украины и всего за 249,95 еврo.

    Но, на карте НЕТ КРЫМА❗️❗️❗️ 🤦🏻‍♂️

    Поэтому необходимы СРОЧНЫЕ меры:
    ⁃ заседание РНБО с наложением всех возможных санкций;
    ⁃ обращение Президента к населению Украины о НЕДОПУСТИМОСТИ такой покупки;
    ⁃ обращение МИДа в ООН и к людям планеты Земля;
    ⁃ принятие Закона об уголовной ответственности за ношение ПРЕСТУПНОЙ подвески.
    Ссылка
    linesman
      linesman, 12.06.2021 11:55
    +4
    Trasher311987, 12.06.2021 11:47
    Если нас судьи задавят на Евро, то это будет тоже твоя перемога?
    Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
    Шо ти скиглишь? Все нормально зробили.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.06.2021 11:44
    +4
    не треба вдавати чергову поразку УАФ(згадаємо Швейцарію) за перемогу,та і перемагаті треба на футбольному газоні.
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 12.06.2021 11:59
    +2
    Сама класна форма зараз, молодці.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.06.2021 11:59
    +1
    Trasher311987, 12.06.2021 11:47
    Если нас судьи задавят на Евро, то это будет тоже твоя перемога?
    Ты же обещал что все на мази, ну почему то резко чухнул.
    Все и так было утверждено. Но как всем известно Газпром спонсор УЕФА по разным данным приносит в их копилку от 60 до 100 млн евро в год, которые очевидно УЕФА не хочет терять, поэтому кинули им кость в виде запрета внутренней надписи.
    Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 12:07
    0
    Sentinel, 12.06.2021 11:59
    Все и так было утверждено. Но как всем известно Газпром спонсор УЕФА по разным данным приносит в их копилку от 60 до 100 млн евро в год, которые очевидно УЕФА не хочет терять, поэтому кинули им кость в виде запрета внутренней надписи.
    Победой он называет видимо то, что вместо надписи будет вторая карта, а также то, что благодаря заседанию исполкома "Героям Слава" в будущем беспрепятственно будет наноситься на экипировку как часть атрибутики УАФ.
    Это все пафос и привлечение внимания.
    Есть четко закон.
    Крым никто не признал.
    И пофиг что там мелет Рашка.
    Но наш Андрей Васильевич начал играть суперпатриота.
    Но только шумиха УЕФА не надо.
    Потому что бабки Газпром платить.
    Просто может быть обидно когда играют наши здорово но судейка может рассмотреть нарушение и поставить пеналь или удалить.
    Вы же Италию смотрели видели как реагируют на руку, а вдруг другой поставит пеналь?
    У нас есть проблема мы блин никогда не думаем наперед.
    У нас хайп на первом месте.
    Ссылка
    Владимир Дьяков
    online
      Владимир Дьяков, 12.06.2021 12:04
    0
    А еще лучше, добиться Павелко победы, на обратной стороне трусов сзади надпись "ДУРАК", это как ВСУ, разрешили полковникам носить лампасы на кальсонах.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 12:03
    0
    linesman, 12.06.2021 11:55
    Шо ти скиглишь? Все нормально зробили.
    Павелко Политик, УЕФА где спонсор Газпром просто может с помощью того же вар уничтожить Украину
    И нет проблем с формой.
    Нужно забивать только чистые мячи.
    Спорные будут не в нашу сторону.
    Я рад буду если ошибусь
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 11:43
    0
    а в это время Сурков предлагает вернуть Украину силой, ну не пи*дар?
    https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/сурков-предложил-сил
    ой-вернуть-украину/ar-AAKWqqa?ocid=msedgntp
    Ссылка
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