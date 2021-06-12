Олег ПРОТАСОВ: «Мы очень подготовлены к Евро-2020»

Вице-президент УАФ похвалил команду

  • 12.06.2021 10:29
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Олег ПРОТАСОВ: «Мы очень подготовлены к Евро-2020»
© uaf.ua

Известный в прошлом футболист и тренер Олег Протасов поделился ожиданиями от игры сборной Украины на Евро-2020.

«Сегодня мы живем нашей командой, в курсе дел команды. Мне кажется, что они с оптимизмом поехали, с уверенностью. Это хорошо. Надо ехать на эти турниры с верой в себя. Атмосфера потрясающая в команде. Тренерский штаб умеет наладить атмосферу, это важно. С тактической точки зрения, я считаю, мы очень подготовлены. Каждому сопернику, я уверен, мы что то предложим.

Тренер играет особую роль в настрое команды. Физическое состояние, как это ни странно звучит, очень влияет на твое психологическое состояние. Если ты уверен в себе и ты физически сильный, то уже с любым соперником уверенно выходишь на игру. Лобановский у нас был таким человеком, который чувствовал кому надо поднажать, кого нужно попустить. Это все роль тренера. Очень важно чтобы атмосфера была, чтобы уважали друг друга ребята. Ребята друг друга уважают. От старших нет взглядов свысока по отношению к молодым. Молодые с уважением приходят и вливаются в коллектив. Им интересно, они с открытым ртом слушают Шевченко, старших товарищей. Они все приезжают с удовольствием, все отдаются полностью этой команде. Будем рассчитывать что это сыграет свою роль», - сказал Протасов.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.

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Источник — Великий футбол

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