ФОТО. Британское и канадское посольства поддержали сборную Украины

В посольствах Великобритании и Канады поддержали украинскую сборную и присоединились к флешмобу в поддержку украинцев.

Ранее работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины.

Работники посольств сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.

Посольство Великобритании в Киеве: «Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым».

Посольство Канады в Киеве: «Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошего всем дня».