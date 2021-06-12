ФОТО. Британское и канадское посольства поддержали сборную Украины

Ранее работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины

  • 12.06.2021 10:20
  • 422 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Британское и канадское посольства поддержали сборную Украины
© British Embassy Kyiv

В посольствах Великобритании и Канады поддержали украинскую сборную и присоединились к флешмобу в поддержку украинцев.

Ранее работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины.

Работники посольств сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.

Посольство Великобритании в Киеве: «Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым». 

Посольство Канады в Киеве: «Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошего всем дня».

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(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 10:34
    +1
    Головне, щоб ніхто не здогадався, що з внутрішньої передньої сторони трусів зображений ліліПyтін з відкритим ротом... (А тобі, зауральському дикуну, краще б б0яри прикупити на вечір... будеш п0рно зі своїми земляками дивитись.)
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 12.06.2021 10:31
    +3
    Fuck_ua, 12.06.2021 10:25
    УЕФА согласовала портрет Бандеры с внутренней стороны трусов футболистов украинской сборной. Наконец-то!
    Сильно пердак горит у тебя, фашист расиянский?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.06.2021 10:29
    +1
    Респектище!!!
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 10:28
    0
    Семипосольщина.
    Ссылка
    Fuck_ua
      Fuck_ua, 12.06.2021 10:25
    -4
    УЕФА согласовала портрет Бандеры с внутренней стороны трусов футболистов украинской сборной. Наконец-то!
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 12.06.2021 10:31
    +3
    Fuck_ua, 12.06.2021 10:25
    УЕФА согласовала портрет Бандеры с внутренней стороны трусов футболистов украинской сборной. Наконец-то!
    Сильно пердак горит у тебя, фашист расиянский?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 10:34
    +1
    Головне, щоб ніхто не здогадався, що з внутрішньої передньої сторони трусів зображений ліліПyтін з відкритим ротом... (А тобі, зауральському дикуну, краще б б0яри прикупити на вечір... будеш п0рно зі своїми земляками дивитись.)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.06.2021 10:29
    +1
    Респектище!!!
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 10:28
    0
    Семипосольщина.
    Ссылка
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