ФОТО. Британское и канадское посольства поддержали сборную Украины

В посольствах Великобритании и Канады поддержали украинскую сборную и присоединились к флешмобу в поддержку украинцев.
Ранее работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины.
Работники посольств сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.
Посольство Великобритании в Киеве: «Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым».
Посольство Канады в Киеве: «Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошего всем дня».
Источник — Facebook
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