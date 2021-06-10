ФОТО. Работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины

Андрей Павелко проводит в Риме переговоры о форме с представителями УЕФА

  • 10.06.2021 22:12
  • 3609 просмотров
  • 14 комментариев
ФОТО. Работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины
© U.S. Embassy Kyiv

Работника посольства США в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.

В сообщении в Твиттере сказано: «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проводит в Риме переговоры с представителями УЕФА по поводу размещения на форме сборной Украины слогана «Героям слава!»

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.06.2021 23:27
    0
    manaero, 10.06.2021 22:25
    Заокеанскиц гауляйтер надел робу местных хиви )
    Лучше посмотри, как Рогозин просит американцев отменить санкции на микросхемы, без которых спутники не летают. Рекомендую. Сразу поймешь, где твоя родина в пищевой цепи
    Ссылка
    rrkalina
      rrkalina, 10.06.2021 23:26
    0
    shoko, 10.06.2021 22:52
    Звідки у представників посольства вже матчеві футболки Україна-Голландія? Отак у нас завжди - іноземцям вже вножки вклонилися- матчеві ігрові футболки принесли, а простим українцям-вболівальникам і за свої гроші ніде простих не купить..
    Так хозяева цыкнули, и шавки в зубах принесли
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 10.06.2021 23:03
    +1
    manaero, 10.06.2021 22:29
    Просто ржу, как молнееносно продажные поцы реагируют на правду ))
    Я дивлюся, що вам сподобалося без назви, прапору та гімну держави. Навіть тут під олімпійськими прапорами пишите. І ви ще на українському сайті будете нам щось розповідати
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 23:00
    -2
    maxno, 10.06.2021 22:52
    Крыса пукинская ты сайт попутал бояру на чемпеоне наливают!!!
    Не розумію... Ти якою мовою верещиш?))
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    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 22:55
    -2
    maxno, 10.06.2021 22:51
    налетели крысы кацапские !!!горит знатно в московии!!!
    Ой і не кажи ! Вже палає, так палає від чергової феєричної "перемоги" ))
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    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 22:52
    +1
    manaero, 10.06.2021 22:25
    Заокеанскиц гауляйтер надел робу местных хиви )
    Крыса пукинская ты сайт попутал бояру на чемпеоне наливают!!!
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 10.06.2021 22:52
    -1
    Звідки у представників посольства вже матчеві футболки Україна-Голландія? Отак у нас завжди - іноземцям вже вножки вклонилися- матчеві ігрові футболки принесли, а простим українцям-вболівальникам і за свої гроші ніде простих не купить..
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 22:51
    +4
    налетели крысы кацапские !!!горит знатно в московии!!!
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 22:32
    -11
    Выручку сделали.) Пусть детям ещё прикупят.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.06.2021 22:31
    +11
    manaero, 10.06.2021 22:29
    Просто ржу, как молнееносно продажные поцы реагируют на правду ))
    кацап, что ты тут забыл? Тут водки нет. А ну брысь на спортс.сру, там боярышника еще нальют, не только беленькой
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 22:29
    -17
    Просто ржу, как молнееносно продажные поцы реагируют на правду ))
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.06.2021 22:26
    -5
    Павелко знову обісрався.
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    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 22:25
    -22
    Заокеанскиц гауляйтер надел робу местных хиви )
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 22:24
    +11
    Респект!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.06.2021 22:31
    +11
    manaero, 10.06.2021 22:29
    Просто ржу, как молнееносно продажные поцы реагируют на правду ))
    кацап, что ты тут забыл? Тут водки нет. А ну брысь на спортс.сру, там боярышника еще нальют, не только беленькой
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 22:24
    +11
    Респект!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 22:51
    +4
    налетели крысы кацапские !!!горит знатно в московии!!!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 10.06.2021 23:03
    +1
    manaero, 10.06.2021 22:29
    Просто ржу, как молнееносно продажные поцы реагируют на правду ))
    Я дивлюся, що вам сподобалося без назви, прапору та гімну держави. Навіть тут під олімпійськими прапорами пишите. І ви ще на українському сайті будете нам щось розповідати
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.06.2021 22:52
    +1
    manaero, 10.06.2021 22:25
    Заокеанскиц гауляйтер надел робу местных хиви )
    Крыса пукинская ты сайт попутал бояру на чемпеоне наливают!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.06.2021 23:27
    0
    manaero, 10.06.2021 22:25
    Заокеанскиц гауляйтер надел робу местных хиви )
    Лучше посмотри, как Рогозин просит американцев отменить санкции на микросхемы, без которых спутники не летают. Рекомендую. Сразу поймешь, где твоя родина в пищевой цепи
    Ссылка
    rrkalina
      rrkalina, 10.06.2021 23:26
    0
    shoko, 10.06.2021 22:52
    Звідки у представників посольства вже матчеві футболки Україна-Голландія? Отак у нас завжди - іноземцям вже вножки вклонилися- матчеві ігрові футболки принесли, а простим українцям-вболівальникам і за свої гроші ніде простих не купить..
    Так хозяева цыкнули, и шавки в зубах принесли
    Ссылка
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