ФОТО. Работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины

Работника посольства США в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.

В сообщении в Твиттере сказано: «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проводит в Риме переговоры с представителями УЕФА по поводу размещения на форме сборной Украины слогана «Героям слава!»