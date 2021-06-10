ФОТО. Работники посольства США в Киеве надели форму сборной Украины

Работника посольства США в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу, поддержав команду Андрея Шевченко.
В сообщении в Твиттере сказано: «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!»
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З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово! pic.twitter.com/5gzsJOk3tU— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021
Источник — Twitter
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