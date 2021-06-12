Матч-открытие Евро впервые завершился крупной победой одной из команд

Сборная Италия, которая впервые разгромила соперников в финальных турнирах чемпионатов Европы, стала первой командой, одержавшей крупную победу в матче открытия. Также впервые счет забитым мячам на EURO был открыт в результате «самострела». На 53-й минуте встречи «отличился» 23-летний турецкий защитник Мерих Демирал, который стал попутно и автором 10-го автогола в истории ЧЕ.
К слову, дольше ждать премьерного гола приходилось только на четырех финальных турнирах: в 2016 году - 57 минут, в 2008-м - 70, в 1984-м - 78, а в 1968-м - даже 205, поскольку матч открытия завершился нулевой ничьей.
Премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы
|
Минута
|
Дата
|
Автор гола
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
11'
|
06.07.1960
|
Милан ГАЛИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
5:4
|
36'
|
17.06.1964
|
Хесус ПЕРЕДА
|
Испания
|
Венгрия
|
2:1
|
205'*
|
06.06.1968
|
Драган ДЖАИЧ
|
Югославия
|
Англия
|
1:0
|
24'
|
14.06.1972
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
Бельгия
|
2:1
|
19'
|
16.06.1976
|
Антон ОНДРУШ
|
Чехословакия
|
Голландия
|
3:1
|
55'
|
11.06.1980
|
Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ
|
ФРГ
|
Чехословакия
|
1:0
|
78'
|
12.06.1984
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
Дания
|
1:0
|
52'
|
10.06.1988
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Италия
|
ФРГ
|
1:1
|
23'
|
10.06.1992
|
Ян ЭРИКССОН
|
Швеция
|
Франция
|
1:1
|
22'
|
08.06.1996
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
Швейцария
|
1:1
|
43'
|
10.06.2000
|
Барт ГОР
|
Бельгия
|
Швеция
|
2:1
|
7'
|
12.06.2004
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
Португалия
|
2:1
|
70'
|
07.06.2008
|
Вацлав СВЕРКОШ
|
Чехия
|
Швейцария
|
1:0
|
17'
|
08.06.2012
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Греция
|
1:1
|
57'
|
10.06.2016
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
Румыния
|
2:1
|
53'
|
11.06.2021
|
МЕРИХ Демирал**
|
Турция
|
Италия
|
0:3
* матч-открытие Италия - СССР - 0:0; ** в свои ворота
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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