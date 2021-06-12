Матч-открытие Евро впервые завершился крупной победой одной из команд

Сборная Италия, которая впервые разгромила соперников в финальных турнирах чемпионатов Европы, стала первой командой, одержавшей крупную победу в матче открытия. Также впервые счет забитым мячам на EURO был открыт в результате «самострела». На 53-й минуте встречи «отличился» 23-летний турецкий защитник Мерих Демирал, который стал попутно и автором 10-го автогола в истории ЧЕ.

К слову, дольше ждать премьерного гола приходилось только на четырех финальных турнирах: в 2016 году - 57 минут, в 2008-м - 70, в 1984-м - 78, а в 1968-м - даже 205, поскольку матч открытия завершился нулевой ничьей.

Премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы

Минута Дата Автор гола Сборная Соперник Счет 11' 06.07.1960 Милан ГАЛИЧ Югославия Франция 5:4 36' 17.06.1964 Хесус ПЕРЕДА Испания Венгрия 2:1 205'* 06.06.1968 Драган ДЖАИЧ Югославия Англия 1:0 24' 14.06.1972 Герд МЮЛЛЕР ФРГ Бельгия 2:1 19' 16.06.1976 Антон ОНДРУШ Чехословакия Голландия 3:1 55' 11.06.1980 Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ ФРГ Чехословакия 1:0 78' 12.06.1984 Мишель ПЛАТИНИ Франция Дания 1:0 52' 10.06.1988 Роберто МАНЧИНИ Италия ФРГ 1:1 23' 10.06.1992 Ян ЭРИКССОН Швеция Франция 1:1 22' 08.06.1996 Алан ШИРЕР Англия Швейцария 1:1 43' 10.06.2000 Барт ГОР Бельгия Швеция 2:1 7' 12.06.2004 Гиоргос КАРАГУНИС Греция Португалия 2:1 70' 07.06.2008 Вацлав СВЕРКОШ Чехия Швейцария 1:0 17' 08.06.2012 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша Греция 1:1 57' 10.06.2016 Оливье ЖИРУ Франция Румыния 2:1 53' 11.06.2021 МЕРИХ Демирал** Турция Италия 0:3

* матч-открытие Италия - СССР - 0:0; ** в свои ворота