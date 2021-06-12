Матч-открытие Евро впервые завершился крупной победой одной из команд

Первый гол финального турнира впервые стал результатом «самострела»

  • 12.06.2021 09:36
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Матч-открытие Евро впервые завершился крупной победой одной из команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия, которая впервые разгромила соперников в финальных турнирах чемпионатов Европы, стала первой командой, одержавшей крупную победу в матче открытия. Также впервые счет забитым мячам на EURO был открыт в результате «самострела». На 53-й минуте встречи «отличился» 23-летний турецкий защитник Мерих Демирал, который стал попутно и автором 10-го автогола в истории ЧЕ.

К слову, дольше ждать премьерного гола приходилось только на четырех финальных турнирах: в 2016 году - 57 минут, в 2008-м - 70, в 1984-м - 78, а в 1968-м - даже 205, поскольку матч открытия завершился нулевой ничьей.

Премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы

Минута

Дата

Автор гола

Сборная

Соперник

Счет

11'

06.07.1960

Милан ГАЛИЧ

Югославия

Франция

5:4

36'

17.06.1964

Хесус ПЕРЕДА

Испания

Венгрия

2:1

205'*

06.06.1968

Драган ДЖАИЧ

Югославия

Англия

1:0

24'

14.06.1972

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

Бельгия

2:1

19'

16.06.1976

Антон ОНДРУШ

Чехословакия

Голландия

3:1

55'

11.06.1980

Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ

ФРГ

Чехословакия

1:0

78'

12.06.1984

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

Дания

1:0

52'

10.06.1988

Роберто МАНЧИНИ

Италия

ФРГ

1:1

23'

10.06.1992

Ян ЭРИКССОН

Швеция

Франция

1:1

22'

08.06.1996

Алан ШИРЕР

Англия

Швейцария

1:1

43'

10.06.2000

Барт ГОР

Бельгия

Швеция

2:1

7'

12.06.2004

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

Португалия

2:1

70'

07.06.2008

Вацлав СВЕРКОШ

Чехия

Швейцария

1:0

17'

08.06.2012

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Греция

1:1

57'

10.06.2016

Оливье ЖИРУ

Франция

Румыния

2:1

53'

11.06.2021

МЕРИХ Демирал**

Турция

Италия

0:3

* матч-открытие Италия - СССР - 0:0; ** в свои ворота

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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