12 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Уэльса и Швейцарии.

Поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Уэльс – Швейцария. Евро-2020, Группа A. Смотреть онлайн. LIVE трансляция