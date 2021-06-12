В пятницу, 11 июня, в Риме стартовал чемпионат Европы по футболу.

В первом поединке континентального первенства играли сборные Турции и Италии. В начале второго тайма Демирал забил автогол, а затем Иммобиле и Инсинье показали свой класс, доведя счет до разгромного (0:3).

ФОТО. Иммобиле и Ко. Как Италия уничтожила Турцию в первом матче Евро-2020