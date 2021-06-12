Кьеллини повторил рекорд Буффона и Дель Пьеро по участиям в Евро

Сборная Италии обыграла Турцию в матче-открытии чемпионата Европы-2020. Игра закончилась со счетом 3:0.

Защитник итальянцев Джорджо Кьеллини вышел в стартовом составе. Для 36-летнего футболиста это четвертый чемпионат Европы. Ранее он принимал участие на европейских чемпионатах в 2008, 2012 и 2016 годах.

Таким образом, он повторил национальный рекорд, который ранее принадлежал Джанлуиджи Буффону и Алессандро Дель Пьеро.

В следующем туре Евро-2020 сборная Италии сыграет со Швейцарией.