Рафаэль НАДАЛЬ: «Я проиграл на самом важном для меня турнире года»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии (ATP 1) вышел в финал Ролан Гаррос 2021, переиграв в полуфинале в четырех партиях «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (ATP 3).

Испанец Рафаэль Надаль после матча рассказал:

«Джокович заслужил победу. Он играл лучше сегодня. Наверное, это был не лучший мой день сегодня, хотя я сражался. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. У меня были большие шансы. Были сумасшедшие розыгрыши. Усталость есть. его. Хороший поединок для Новака. Я старался изо всех сил.

Я могу играть лучше, это реально. Но в концовке условия на корте были немного медленнее, что не является оправданием, потому что в нашем виде спорта тот, кто лучше всех справляется с условиями, заслуживает победы.

Благодарен Джоковичу. Что я могу добавить? Я много выиграл здесь, но не смог победить сегодня, это реальность. Мне досадно, я проиграл на самом важном для меня турнире года. Но это просто поражение на теннисном корте, знаете, и завтра я буду дома с семьей. Все нормально.

Мне нужно немного отдохнуть, физически, морально, а потом я расскажу, какое у меня дальнейшее расписание. Это не тот момент, чтобы радоваться. Но это и не момент для создания драмы. Что-то посредине. Я смотрю вперед.

Мои возможности выигрывать здесь не вечны. В нашем виде спорта вы должны признавать и победу, и поражение. Я знаю, что не смогу выиграть турнир 15 или 16 раз. Это вовсе не катастрофа».

За карьеру на Ролан Гаррос испанец выиграл 105 поединков и проиграл только 3 матча. У него 13 титулов на грунте в Париже.