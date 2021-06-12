БОНУЧЧИ: «Надеемся, что это первая гонка в нашем затяжном путешествии»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020:

«Надеемся на то, что это первая гонка в нашем затяжном путешествии. Сейчас появится внутренний подъем, но надо и сохранять хладнокровие.

Нужно осознать, что мы способны составить конкуренцию любому сопернику, если будем действовать на поле так же, как сегодня».