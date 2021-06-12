ГЮНЕШ: «Проиграли сильной команде. Впереди два матча, хотим выиграть оба»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал разгромное поражение от Италии (0:3) в первом матче Евро-2020:

«Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше – проиграли более сильной команде. Но это турнир: у нас есть еще две игры. Сперва подготовимся к встрече со сборной Уэльса.

Мы проводили стартовый матч с одними из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру. Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяч и не теряли его, лучше использовали всю ширину поля. Сборная Италии оказалась готова лучше нас.

Чем лучше выглядел соперник, тем больше мы сами отдалялись от собственной игры. Мы уставали, не могли делать то, что хотели. Сыграть в более агрессивный футбол мы могли, однако этого не произошло.

Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно. Заработанные очки явно пригодились бы. Но таков турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было решено.

У нас впереди два матча. Хотим выиграть оба. Надеюсь и хочу добиться желаемого уровня игры против сборной Уэльса и набрать очки, которые нам нужны».

Видеообзор матча Турция – Италия – 0:3.