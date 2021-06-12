Япония
1 : 0
Сербия
11.06.2021, FT

Япония – Сербия – 1:0. Видео гола Ито и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в японском городе Кобе

  • 12.06.2021 02:32
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Япония – Сербия – 1:0. Видео гола Ито и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче в японском городе Кобе Япония переиграла Сербию (1:0).

Единственный гол забил Дзюнья Ито на 48-й минуте.

Товарищеский матч

11 июня. Кобе (Япония). Стадион «Мисаки Парк»

Япония – Сербия – 1:0

Гол: Ито, 48.

Япония: Гонда, Муроя (Ямане, 65), Уэда, Нагатомо (Огава, 82), Хасимото (Кавабе, 46), Морита, Танигуси, Камада, Ито (Асано, 76), Фурунаси (Онаиву, 46), Минамино (Харагути, 82). Тренер: Хадзиме Мориясу.

Сербия: Райкович, Терзич, Павлович, Митрович (Честич, 72), Спайич, Макарич (Вулич, 46), Груйич (Петкович, 46), Максимович (И.Илич, 78), Гудель, Йовельич, Йович (Гаврич, 58). Тренер: Драган Стойкович.

Предупреждения: Йовельич, 46, Павлович, 61 

Главный судья: Паям Хейдари (Иран). Ассистенты: Масуд Хассан Исмаил (ОАЭ), Ариф Рашид (Малайзия)

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Дзюня Ито (Япония).
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Источник — Sport.ua

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