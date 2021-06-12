Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии вышел в финал Ролан Гаррос 2021, переиграв в полуфинале в четырех партиях «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (ATP 3).
Ролан Гаррос 2021. Мужчины. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) [1] – Рафаэль Надаль (Испания) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2
В финале Новак Джокович будет играть против Стефаноса Циципаса из Греции (ATP 5).
ВИДЕО. Низвержение короля грунта. Как Джокович переиграл Надаля
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Источник — Sport.ua
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