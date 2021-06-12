ИНСИНЬЕ: «Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей»

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020:

«Наша сила – в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа – это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей».

ВИДЕО. Гол Лоренцо Инсинье в ворота Турции.