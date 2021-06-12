ИНСИНЬЕ: «Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей»

Нападающий сборной Италии забил гол в ворота команды Турции на Евро-2020

  • 12.06.2021 01:59
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ИНСИНЬЕ: «Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020: 

«Наша сила – в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа – это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей».

ВИДЕО. Гол Лоренцо Инсинье в ворота Турции.

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Источник — Sport.ua

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