ИММОБИЛЕ: «В нужный момент в нужном месте. Это была прекрасная комбинация»

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020:

«Мы проявили терпение в первом тайме. У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высшего уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону. К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. и вот тогда проявились наши сильные качества.

За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо Инсинье поставил последнюю точку».

ВИДЕО. Гол Чиро Иммобиле в ворота Турции.