ФОТО. Неожиданный выбор. Назван лучший игрок матча Италии против Турции

Награду получил левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола

  • 12.06.2021 00:53
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ФОТО. Неожиданный выбор. Назван лучший игрок матча Италии против Турции
© УЕФА. Леонардо Спинаццола

Лучшим игроком по итогам матча открытия Евро-2020 признан левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола.

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства играли сборные Турции и Италии.

Во начале второго тайма Демирал забил автогол, а затем Иммобиле и Инсинье показали свой класс, доведя счет до разгромного (0:3).

ФОТО. Лучший игрок матча – левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола

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Источник — УЕФА

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