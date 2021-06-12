ФОТО. Неожиданный выбор. Назван лучший игрок матча Италии против Турции

Лучшим игроком по итогам матча открытия Евро-2020 признан левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола.
В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства играли сборные Турции и Италии.
Во начале второго тайма Демирал забил автогол, а затем Иммобиле и Инсинье показали свой класс, доведя счет до разгромного (0:3).
ФОТО. Лучший игрок матча – левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола
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Источник — УЕФА
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