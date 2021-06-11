ВИДЕО. Демирал забил своим. Первый мяч на Евро-2020 – это автогол Турции

В Риме команда Италии повела в первой игре чемпионата против Турции

  • 11.06.2021 23:41
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ВИДЕО. Демирал забил своим. Первый мяч на Евро-2020 – это автогол Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства играют сборные Турции и Италии.

Первый забитый мяч на Евро-2020 – это автогол Турции. Мерих Демирал отправил мяч в вои ворота на 53-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Мерих Демирал (автогол), 53 мин.

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Источник — Sport.ua

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