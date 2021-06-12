В воскресенье, 13 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Хорватии.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020



В прямом эфире поединок Англия – Хорватия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия.