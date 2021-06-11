Ноттингем. Людмила Киченок без борьбы вышла в финал в паре

Йоханна Конта и Донна Векич снялись с матча

  • 11.06.2021 19:52
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Ноттингем. Людмила Киченок без борьбы вышла в финал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышли в финал травяного турнира WTA в Ноттингеме.

Путевка в финал досталась им без борьбы. Соперницы по полуфиналу, Донна Векич и Йоханна Конта, снялись с матча еще до его начала.

Соперниками Киченок и Ниномии по финалу станут победители матча Анкита Райна/Юлия Вахачик – Каролайн Доулхайд/Сторм Сандерс. Вчера в четвертьфинале Киченок и Ниномия обыграли британский дуэт Сара Бет Грей/Эмили Уебли-Смит.

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Источник — Sport.ua

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