Ноттингем. Людмила Киченок без борьбы вышла в финал в паре

Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышли в финал травяного турнира WTA в Ноттингеме.

Путевка в финал досталась им без борьбы. Соперницы по полуфиналу, Донна Векич и Йоханна Конта, снялись с матча еще до его начала.

Соперниками Киченок и Ниномии по финалу станут победители матча Анкита Райна/Юлия Вахачик – Каролайн Доулхайд/Сторм Сандерс. Вчера в четвертьфинале Киченок и Ниномия обыграли британский дуэт Сара Бет Грей/Эмили Уебли-Смит.