Ноттингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Сегодня в полуфинале травяного турнира WTA в Ноттингеме в парном разряде Людмила Киченок и Макото Ниномия встречались с британским дуэтом Сара Бет Грей/Эмили Уебли-Смит.

Третий сеяный украино-японский дуэт одержал легкую победу. После поражения 1:6 в первом сете британки снялись с матча при счете 0:1 во второй партии. Поединок продолжался всего 33 минуты.

В полуфинале соперницами Киченок и Ниномии будет звездный британо-хорватский дуэт Йоханна Конта/Донна Векич.