Ноттингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Сегодня в полуфинале травяного турнира WTA в Ноттингеме в парном разряде Людмила Киченок и Макото Ниномия встречались с британским дуэтом Сара Бет Грей/Эмили Уебли-Смит.
Третий сеяный украино-японский дуэт одержал легкую победу. После поражения 1:6 в первом сете британки снялись с матча при счете 0:1 во второй партии. Поединок продолжался всего 33 минуты.
В полуфинале соперницами Киченок и Ниномии будет звездный британо-хорватский дуэт Йоханна Конта/Донна Векич.
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Источник — Sport.ua
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