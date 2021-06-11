Тренер Турции: «Мы приехали в Рим за победой»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от поединка с национальной командой Италии, который станет матчем-открытием чемпионата Европы.

«Италия - классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче открытия, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый ЧЕ в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в «Галатасарае». Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой.

Для нас огромная честь играть в матче открытия такого турнира. Хочу также поблагодарить всех тех ответственных сотрудников, которые помогли нам оказаться здесь», - сказал Гюнеш.

Матч Турция – Италия пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.