Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Опыт в Шахтере мне может очень пригодиться»

Наставник «Шахтера» - о том, почему выбрал донецкий клуб

  • 11.06.2021 18:38
  • 789 просмотров
  • 5 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Опыт в Шахтере мне может очень пригодиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью итальянским СМИ рассказал о том, почему выбрал донецкий клуб:

– Я не покидал «Сассуоло», чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную ее к будущему тренеру, желаю только лучшего.

Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет то же видение футбола, что и я.

Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить больше европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

- Каким вы видите свое будущее?
– Мой сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно скорее. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в «Сассуоло».

Мои мысли связаны с проведением отличного сезона. Потому что переход в «Шахтер» был не для того, чтобы расслабиться.

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Источник — SassuoloNews.net

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 11.06.2021 19:23
    -1
    На старости лет только из-за денег.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 11.06.2021 19:23
    -1
    Это радует, это тебе не у кипрских автобусников работать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.06.2021 19:15
    0
    Была ДНК, теперь гармония
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 11.06.2021 18:55
    +3
    dd dent, 11.06.2021 18:42
    Пригодится конечно этот - $ опыт, многие поколения на него жить смогут ещё
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 18:42
    +2
    Пригодится конечно этот - $ опыт, многие поколения на него жить смогут ещё
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 11.06.2021 18:55
    +3
    dd dent, 11.06.2021 18:42
    Пригодится конечно этот - $ опыт, многие поколения на него жить смогут ещё
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 18:42
    +2
    Пригодится конечно этот - $ опыт, многие поколения на него жить смогут ещё
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.06.2021 19:15
    0
    Была ДНК, теперь гармония
    Ссылка
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