Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Опыт в Шахтере мне может очень пригодиться»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью итальянским СМИ рассказал о том, почему выбрал донецкий клуб:

– Я не покидал «Сассуоло», чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную ее к будущему тренеру, желаю только лучшего.

Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет то же видение футбола, что и я.

Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить больше европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

- Каким вы видите свое будущее?

– Мой сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно скорее. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в «Сассуоло».

Мои мысли связаны с проведением отличного сезона. Потому что переход в «Шахтер» был не для того, чтобы расслабиться.