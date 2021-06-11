Никополь усилится тренером и игроками Днепра-1

Клуб Второй лиги возглавит Александр Поклонский

  • 11.06.2021 17:55
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Никополь усилится тренером и игроками Днепра-1
© ФК Днепр. Александр Поклонский

Сегодня, 11 июня, «Никополь» проводит свой последний матч под руководством Сергея Воробья. Матч с «Балканами» станет для 51-летнего наставника последним в клубе из Днепропетровской области.

Летом «Никополь» возглавит Александр Поклонский, который в последнее время тренировал молодежную команду «Днепра-1». Под его руководством днепряне заняли 6-е место в чемпионате U-21.

Ожидается, что вместе с Поклонским в Никополь переберутся и многие его подопечные по молодежке «Днепра-1».

К матчу заключительного тура Второй лиги в группе Б «Никополь» подошел, занимая 11-е место из 12. Сезоном ранее команда финишировала шестой среди 11 участников.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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