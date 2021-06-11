Марсело останется в Реале еще на год

Бразильский защитник Марсело должен был покинуть «Реал» нынешним летом. В клубе считали, что игрок уже не тянет уровень «Реала».

Однако новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Марсело. Он попросил оставить 33-летнего бразильца в клубе еще на год. Летом 2022 года у него истечет контракт.

В нынешнем сезоне на счету Марсело 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отличился 4 ассистами.