В воскресенье, 13 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Австрии и Северной Македонии.



Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Бухаресте на «Национальном стадионе» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Австрия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч Евро-2020



В прямом эфире поединок Австрия – Северная Македония покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия – Северная Македония.