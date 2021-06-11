В воскресенье, 13 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Австрии и Северной Македонии.
Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Бухаресте на «Национальном стадионе» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Австрия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
В прямом эфире поединок Австрия – Северная Македония покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия – Северная Македония.
Источник — Sport.ua
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