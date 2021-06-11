Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина обязательно выйдет из группы»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020:
«У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы».
Сегодня Луческу посетит матч открытия Евро-2020 Турция – Италия.
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Источник — Telekomsport.ro
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