Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина обязательно выйдет из группы»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020:

«У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы».

Сегодня Луческу посетит матч открытия Евро-2020 Турция – Италия.