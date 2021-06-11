Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина обязательно выйдет из группы»

Наставник «Динамо» - о Евро-2020

  • 11.06.2021 16:32
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина обязательно выйдет из группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020:

«У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы».

Сегодня Луческу посетит матч открытия Евро-2020 Турция – Италия.

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Источник — Telekomsport.ro

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