Луческу посетит матч открытия Евро-2020. Почему и с какой целью?

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу сегодня в Риме посетит матч открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции.

Луческу получил приглашение от Федерации футбола Турции, на которое ответил согласием. Мирча будет присутствовать в вип-ложе для почетных гостей вместе с Фатихом Теримом, который также ответил согласием на полученное приглашение.

Ожидается, что перед игрой Луческу и Терим посетят тренировочный лагерь турецкой команды, чтобы поддержать футболистов.

Другие вип-персоны, которым были разосланы приглашения Федерацией футбола Турции, не будут присутствовать на стадионе. Все они отказались от возможности посетить матч по разным причинам, начиная от проблем со здоровьем, и заканчивая ограничениями на передвижение в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, Мирча Луческу до прихода в «Динамо» работал главным тренером сборной Турции (с 2017 по 2019 годы).

Ранее сообщалось, что Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.