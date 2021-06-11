Луческу посетит матч открытия Евро-2020. Почему и с какой целью?

Главный тренер «Динамо» ранее собирался активно поддерживать сборную Украины

  • 11.06.2021 14:21
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Луческу посетит матч открытия Евро-2020. Почему и с какой целью?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу сегодня в Риме посетит матч открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции.

Луческу получил приглашение от Федерации футбола Турции, на которое ответил согласием. Мирча будет присутствовать в вип-ложе для почетных гостей вместе с Фатихом Теримом, который также ответил согласием на полученное приглашение.

Ожидается, что перед игрой Луческу и Терим посетят тренировочный лагерь турецкой команды, чтобы поддержать футболистов.

Другие вип-персоны, которым были разосланы приглашения Федерацией футбола Турции, не будут присутствовать на стадионе. Все они отказались от возможности посетить матч по разным причинам, начиная от проблем со здоровьем, и заканчивая ограничениями на передвижение в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, Мирча Луческу до прихода в «Динамо» работал главным тренером сборной Турции (с 2017 по 2019 годы).

Ранее сообщалось, что Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — Goal.com

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