Балотелли покинет клуб Берлускони в статусе свободного агента

Марио Балотелли покинет клуб Серии В «Монцу» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт Балотелли действовал до конца июня, и клуб Сильвио Берлускони решил не продолжать сотрудничество с 30-летни форвардом.
В нынешнем сезоне на счету Балотелли 6 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Монцу» во всех турнирах. Команда не сумела пробиться в Серию А на следующий сезон.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не заинтересован в услугах Балотелли.
Источник — твиттер Николо Скиры
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