Шахтеру не нужен Балотелли

Донецкий клуб не заинтересован в итальянском форварде

  • 27.05.2021 17:34
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтеру не нужен Балотелли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» не заинтересован в подписании 30-летнего форварда «Монцы» Марио Балотелли.

«Шахтер» не заинтересован в Марио Балотелли. Итальянский форвард не входит в планы нового главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби и директора по футболу Дарио Срны», — написал журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне Балотелли провел за «Монцу» 14 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Балотелли с «Монцей» рассчитан до конца июня, после чего он станет свободным агентом.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 17:52
    -1
    А че, такой как раз пошёл бы и забивал там, как раз последняя гастроль была бы
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