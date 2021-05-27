Шахтеру не нужен Балотелли

Донецкий «Шахтер» не заинтересован в подписании 30-летнего форварда «Монцы» Марио Балотелли.

«Шахтер» не заинтересован в Марио Балотелли. Итальянский форвард не входит в планы нового главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби и директора по футболу Дарио Срны», — написал журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне Балотелли провел за «Монцу» 14 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Балотелли с «Монцей» рассчитан до конца июня, после чего он станет свободным агентом.