ФОТО. Металлист 1925 добавит на форму слоганы Слава Украине и Героям слава

«Металлист 1925» принял решение поддержать национальную сборную Украины.

В знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против «ВПК-Агро» игроки «желто-синих» выйдут в футболках с надписями «Слава Украине» и «Героям Слава», а также одним из государственных символов - гербом Украины.

«Металлист 1925» уже гарантировал себе повышение в классе.

Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».