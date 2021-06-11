ФОТО. Металлист 1925 добавит на форму слоганы Слава Украине и Героям слава

В знак солидарности с УАФ харьковский клуб выйдет в таких футболках на матч с «ВПК-Агро»

  • 11.06.2021 14:28
  • 1248 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Металлист 1925 добавит на форму слоганы Слава Украине и Героям слава
© Металлист 1925

«Металлист 1925» принял решение поддержать национальную сборную Украины.

В знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против «ВПК-Агро» игроки «желто-синих» выйдут в футболках с надписями «Слава Украине» и «Героям Слава», а также одним из государственных символов - гербом Украины.

«Металлист 1925» уже гарантировал себе повышение в классе.

Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».

 

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Источник — ФК Металлист 1925

(2 голоса)

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Комментарии
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 11.06.2021 14:49
    0
    Viktor Krichevskii, 11.06.2021 14:34
    Почему молчит Краснодарская "Кубань" ?
    Кубань ще думає, що краще:
    Слава Україні! Героям Слава!
    або
    Слава Україні! Путін ху#ло!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.06.2021 14:34
    +5
    Почему молчит Краснодарская "Кубань" ?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.06.2021 14:34
    +5
    Почему молчит Краснодарская "Кубань" ?
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 11.06.2021 14:49
    0
    Viktor Krichevskii, 11.06.2021 14:34
    Почему молчит Краснодарская "Кубань" ?
    Кубань ще думає, що краще:
    Слава Україні! Героям Слава!
    або
    Слава Україні! Путін ху#ло!
    Ссылка
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