ФОТО. Металлист 1925 добавит на форму слоганы Слава Украине и Героям слава

«Металлист 1925» принял решение поддержать национальную сборную Украины.
В знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против «ВПК-Агро» игроки «желто-синих» выйдут в футболках с надписями «Слава Украине» и «Героям Слава», а также одним из государственных символов - гербом Украины.
«Металлист 1925» уже гарантировал себе повышение в классе.
Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».
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Источник — ФК Металлист 1925
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Слава Україні! Героям Слава!
або
Слава Україні! Путін ху#ло!
Слава Україні! Героям Слава!
або
Слава Україні! Путін ху#ло!
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