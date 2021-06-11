САЛЕНКО: «Изображение Крыма? У УЕФА нет претензий, это их не касается»

Бывший украинский футболист – о скандале с новой формой команды Андрея Шевченко

  • 11.06.2021 14:13
  • 808 просмотров
  • 1 комментарий
САЛЕНКО: «Изображение Крыма? У УЕФА нет претензий, это их не касается»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы.
 
«Думаю, сборная Украины выйдет из группы. Да, с Нидерландами будет непросто. Но Австрия и Северная Македония – проходимые соперники. Так что, считаю, команда преодолеет этот этап. А дальше уже зависит от того, на кого попадет сборная Шевченко. Состав вселяет оптимизм. Есть футболисты, выступающие в Европе. Зинченко, Малиновский, другие. То есть, довольно крепкая сборная», – сказал Саленко.
 
Также он прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины, на которой УЕФА запретил использовал слоган «Героям слава».
 
«Решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава»? Есть регламент, УЕФА действует в его рамках. Изображение Крыма? У УЕФА нет к этому претензий, это их не касается. Мое отношение? Это уже политика, не хочется говорить на эту тему. Я же понимаю, что в России и в Украине разные взгляды. Давайте обсуждать футбол», – добавил Саленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    revizorr
    online
      revizorr, 11.06.2021 14:25
    +1
    Тут вже нічого не поробиш..
    Ссылка
    revizorr
    online
      revizorr, 11.06.2021 14:25
    +1
    Тут вже нічого не поробиш..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности