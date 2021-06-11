САЛЕНКО: «Изображение Крыма? У УЕФА нет претензий, это их не касается»

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы.



«Думаю, сборная Украины выйдет из группы. Да, с Нидерландами будет непросто. Но Австрия и Северная Македония – проходимые соперники. Так что, считаю, команда преодолеет этот этап. А дальше уже зависит от того, на кого попадет сборная Шевченко. Состав вселяет оптимизм. Есть футболисты, выступающие в Европе. Зинченко, Малиновский, другие. То есть, довольно крепкая сборная», – сказал Саленко.



Также он прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины, на которой УЕФА запретил использовал слоган «Героям слава».



«Решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава»? Есть регламент, УЕФА действует в его рамках. Изображение Крыма? У УЕФА нет к этому претензий, это их не касается. Мое отношение? Это уже политика, не хочется говорить на эту тему. Я же понимаю, что в России и в Украине разные взгляды. Давайте обсуждать футбол», – добавил Саленко.