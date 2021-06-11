На Радио Проминь будут комментировать матчи Евро-2020

20 матчей Чемпионата Европы по футболу в прямом эфире услышат слушатели UA Радио Проминь, а все матчи с участием сборной Украины и матчи плей-офф - и слушатели UA: Украинское Радио.

Трансляция первого матча - между сборными Нидерландов и Украины - состоится уже в это воскресенье, 13 июня, в 22:00 в прямом эфире UA Радио Проминь. Поединок будут комментировать Вадим Власенко и Константин Дульцев.

Это стало возможным после того, как Суспільне приобрело в УЕФА права на трансляции матчей Евро-2020 в радиоэфире.

Также на матчах будут работать Александр Монзолевский, Александр Оберемский и Галина Виниченко.

Отметим, что Радио Проминь проводит прямые трансляции чемпионатов Европы с 2012 года.