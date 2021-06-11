Артем БЕСЕДИН: «Луческу перед Евро говорил очень мудрые вещи»

Нападающий сборной Украины – о старте команды на Евро-2020

  • 11.06.2021 13:24
  • 2462 просмотра
  • 4 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Луческу перед Евро говорил очень мудрые вещи»
© УАФ. Артем Беседин

Форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал приближающийся старт чемпионата Европы.

- Можно ли сказать, что ваша нынешняя хорошая форма - это своеобразный ответ на решение о недавней дисквалификации?
- Что касается моей годичной дисквалификации, то все прекрасно знают, как это произошло. Я сейчас не хочу об этом говорить. В этот период я ​​тренировался и готовился, в том числе, и к Евро. Из всего, что произошло, нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы на чемпионате Европы и нужно сконцентрироваться на ближайших матчах и показать все, на что способны лично я и вся команда.
 
- Как команда готовится к игре с Нидерландами, и будет ли ничья положительным результатом для вас?
- Вся команда тренируется, упорно готовится. Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично понимает свои игровые функции. Выходить и играть на ничью с Нидерландами - это неправильно. У нас очень высокие амбиции, и мы хотим пройти дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу.
 
- Тот факт, что Андрей Шевченко был выдающимся форвардом, влияет на вашу работу с ним? Возможно, он больше времени уделяет нападающим?
- Конечно, это плюс, когда главный тренер ранее играл на твоей позиции и играл очень неплохо. Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи, и это пригодится в игре. Для форвардов сборной это очень хороший опыт.
 
- Дал Мирча Луческу вам какие-то наставления перед вашим отъездом в сборную?
- Он постоянно подсказывает. Он говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества, и я считаю, что это правильно. Мирча Луческу говорит очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. И перед Евро он также давал наставления. В частности, чтобы мы выкладывались на 100 процентов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    XBanat
    online
      XBanat, 11.06.2021 14:18
    +2
    Мудрые вещи это чтобы ты по воротам попадал
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.06.2021 14:11
    0
    ALKOSruLKA, 11.06.2021 14:02
    В збірну взяли, бо нема альтернативи... Деревяним був, таким і лишився. З таким успіхом можна було б Кравця чи Селезньова брати. Дай Бог, щоб Яремчук без травм грав. На заміну - Довбик.
    При всём уважении к Роману, не вижу в чём бы он был лучше Беседина (лигу Жюпиле не смотрю). Оба какие-то нескладные как для нападающего.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.06.2021 14:02
    +1
    Ирина Волошкевич, 11.06.2021 13:38
    Молодец, Артем! Год потратил не зря - тренировался, подсушился (хотя толстяком и не был), форму не только сохранил, но и приумножил. Вышел и доказал, что пока молодые динамовцы и легионеры еще растут, - он в доме хозяин! Вот и в сборную взяли не за красивые глазки! И все правильно сказал!
    В збірну взяли, бо нема альтернативи... Деревяним був, таким і лишився. З таким успіхом можна було б Кравця чи Селезньова брати. Дай Бог, щоб Яремчук без травм грав. На заміну - Довбик.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 11.06.2021 13:38
    +4
    Молодец, Артем! Год потратил не зря - тренировался, подсушился (хотя толстяком и не был), форму не только сохранил, но и приумножил. Вышел и доказал, что пока молодые динамовцы и легионеры еще растут, - он в доме хозяин! Вот и в сборную взяли не за красивые глазки! И все правильно сказал!
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 11.06.2021 13:38
    +4
    Молодец, Артем! Год потратил не зря - тренировался, подсушился (хотя толстяком и не был), форму не только сохранил, но и приумножил. Вышел и доказал, что пока молодые динамовцы и легионеры еще растут, - он в доме хозяин! Вот и в сборную взяли не за красивые глазки! И все правильно сказал!
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 11.06.2021 14:18
    +2
    Мудрые вещи это чтобы ты по воротам попадал
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.06.2021 14:02
    +1
    Ирина Волошкевич, 11.06.2021 13:38
    Молодец, Артем! Год потратил не зря - тренировался, подсушился (хотя толстяком и не был), форму не только сохранил, но и приумножил. Вышел и доказал, что пока молодые динамовцы и легионеры еще растут, - он в доме хозяин! Вот и в сборную взяли не за красивые глазки! И все правильно сказал!
    В збірну взяли, бо нема альтернативи... Деревяним був, таким і лишився. З таким успіхом можна було б Кравця чи Селезньова брати. Дай Бог, щоб Яремчук без травм грав. На заміну - Довбик.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.06.2021 14:11
    0
    ALKOSruLKA, 11.06.2021 14:02
    В збірну взяли, бо нема альтернативи... Деревяним був, таким і лишився. З таким успіхом можна було б Кравця чи Селезньова брати. Дай Бог, щоб Яремчук без травм грав. На заміну - Довбик.
    При всём уважении к Роману, не вижу в чём бы он был лучше Беседина (лигу Жюпиле не смотрю). Оба какие-то нескладные как для нападающего.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности