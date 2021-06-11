Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский ответил на вопрос журналистов из Нидерландов о не совсем понятной ситуации с новой формой украинской команды.



«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА.



И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – заявил Александр Глывинский.



Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».