Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский ответил на вопрос журналистов из Нидерландов о не совсем понятной ситуации с новой формой украинской команды.
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА.
И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – заявил Александр Глывинский.
Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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