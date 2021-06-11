Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро»

Александр Глывинский озвучил позицию украинской стороны

  • 11.06.2021 12:46
  • 2200 просмотров
  • 7 комментариев
Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро»
© УАФ. Александр Глывинский

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский ответил на вопрос журналистов из Нидерландов о не совсем понятной ситуации с новой формой украинской команды.
 
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА.
 
И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – заявил Александр Глывинский. 
 
Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Roma Roma
    online
      Roma Roma, 11.06.2021 13:18
    0
    Москалі є москалі хочуть щоб було все по їхньому,а їм голу сраку показали,того бісяться.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 13:14
    +3
    KIEWADIM, 11.06.2021 13:06
    просто ненавидят все украинское.
    А не пойти ли им на 3 веселых буквы? У себя порядка нет, так ещё лезут ко всем со своим маниакальными желания совка
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.06.2021 13:06
    +4
    dd dent, 11.06.2021 12:47
    Какое вообще дело рашистов до нашей формы и заняться им больше реально не чем у себя, только осталось пристебаться к форме чужого государства?!
    просто ненавидят все украинское.
    Ссылка
    Vadim Buriy
    online
      Vadim Buriy, 11.06.2021 12:59
    -18
    Да пофиг, хоть неглиже бегайте, все равно играть не умеете, а так хоть какое то зрелище, гейропе понравится))
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    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 12:53
    -11
    У нас стали забывать-что главное не форма,а то,кто в этой форме
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    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:48
    -14
    Нужен результат ,хоть без формы играйте
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    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:47
    +11
    Какое вообще дело рашистов до нашей формы и заняться им больше реально не чем у себя, только осталось пристебаться к форме чужого государства?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:47
    +11
    Какое вообще дело рашистов до нашей формы и заняться им больше реально не чем у себя, только осталось пристебаться к форме чужого государства?!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.06.2021 13:06
    +4
    dd dent, 11.06.2021 12:47
    Какое вообще дело рашистов до нашей формы и заняться им больше реально не чем у себя, только осталось пристебаться к форме чужого государства?!
    просто ненавидят все украинское.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 13:14
    +3
    KIEWADIM, 11.06.2021 13:06
    просто ненавидят все украинское.
    А не пойти ли им на 3 веселых буквы? У себя порядка нет, так ещё лезут ко всем со своим маниакальными желания совка
    Ссылка
    Roma Roma
    online
      Roma Roma, 11.06.2021 13:18
    0
    Москалі є москалі хочуть щоб було все по їхньому,а їм голу сраку показали,того бісяться.
    Ссылка
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