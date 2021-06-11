Ходили звездами. Цыганков рассказал, почему отказался переходить в Шахтер

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков рассказал, почему отказался от предложения перейти в «Шахтер». Донецкий клуб предложил футболисту контракт еще до того, как им заинтересовались «бело-синие».



«Когда я приехал в Донецк, побыл на базе «Шахтера» 2-3 дня, то мне не понравилось. Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было. Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня к этому клубу.

Приехал в Киев – совсем все по-другому. И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Киев намного ближе к Виннице, к дому», – рассказал Цыганков.



Отметим, что Виктор тренировался в винницкой ДЮСШ «Нива» с 7 до 13 лет.

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