Ходили звездами. Цыганков рассказал, почему отказался переходить в Шахтер

Один из лидеров «Динамо» мог оказаться в донецком клубе

  • 11.06.2021 12:30
  • 2235 просмотров
  • 12 комментариев
Ходили звездами. Цыганков рассказал, почему отказался переходить в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков рассказал, почему отказался от предложения перейти в «Шахтер». Донецкий клуб предложил футболисту контракт еще до того, как им заинтересовались «бело-синие».
 
«Когда я приехал в Донецк, побыл на базе «Шахтера» 2-3 дня, то мне не понравилось. Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было. Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня к этому клубу. 
Приехал в Киев – совсем все по-другому. И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Киев намного ближе к Виннице, к дому», – рассказал Цыганков.
 
Отметим, что Виктор тренировался в винницкой ДЮСШ «Нива» с 7 до 13 лет.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 13:03
    -1
    Frankov11, 11.06.2021 13:00
    Сейчас воспитаник Шахтера Зинченко,играет в Ман Сити,а Малиновский в Аталанте.А где играет Цыганков?И не один топ клуб им не интересуется,вот ивесь ответ.
    Только Шахтер проспал этих игроков, приняв за шлак и выставив себя профаном в воспитании молодежи
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 11.06.2021 13:00
    -1
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Сейчас воспитаник Шахтера Зинченко,играет в Ман Сити,а Малиновский в Аталанте.А где играет Цыганков?И не один топ клуб им не интересуется,вот ивесь ответ.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 11.06.2021 12:55
    0
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    У Донецка европейский вектор на результат, а не воспитание игроков академии. В Сити, Барселоне, Мадриде, Ливерпуле, Интере, Ювентусе...разве иначе? Там никто особо не смотрит на воспитанников, почти все иностранцы.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 11.06.2021 12:54
    0
    Сравнивать города даже в мирное время нет смысла. Но вряд ли бы в Шахтере получил бы шанс, а так все же у Донецка организация серьезнее.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 11.06.2021 12:50
    -1
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Хто окрім Суркіса його оцінює у такі гроші?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2021 12:47
    +2
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Сікан вихованець Карпат і в Шахтар перейшов вже відносно зрілим дорослим футболістом
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:46
    0
    Цыця не мочи
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:46
    -1
    Hyperion, 11.06.2021 12:42
    Никто не знает. А может быть в Манчестере.)
    Может
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    +1
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.06.2021 12:44
    0
    А что сейчас, физруки угробили и одни травмы
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 11.06.2021 12:42
    +1
    dd dent, 11.06.2021 12:35
    Верно мотнул, а то ща бегал бы в марике
    Никто не знает. А может быть в Манчестере.)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:35
    +2
    Верно мотнул, а то ща бегал бы в марике
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2021 12:47
    +2
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Сікан вихованець Карпат і в Шахтар перейшов вже відносно зрілим дорослим футболістом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:35
    +2
    Верно мотнул, а то ща бегал бы в марике
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    +1
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 11.06.2021 12:42
    +1
    dd dent, 11.06.2021 12:35
    Верно мотнул, а то ща бегал бы в марике
    Никто не знает. А может быть в Манчестере.)
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 11.06.2021 12:55
    0
    Robert Monroe, 11.06.2021 12:45
    Зараз Циганков на міжнародному ринку оцінюється у 15-25 млн. євро. Чи доріс би він до цього рівня у Шахтарі - дуже велике питання. Той же Коваленко - головний талант академії Шахтаря останніх років - так і не доріс. А хтось ще пам'ятає про Віценця чи Гречішкіна? А скільки таких талантів було за останні роки, зараз от Мудрик/Судаков/Сікан/Піхальонок на черзі.
    У Донецка европейский вектор на результат, а не воспитание игроков академии. В Сити, Барселоне, Мадриде, Ливерпуле, Интере, Ювентусе...разве иначе? Там никто особо не смотрит на воспитанников, почти все иностранцы.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 11.06.2021 12:54
    0
    Сравнивать города даже в мирное время нет смысла. Но вряд ли бы в Шахтере получил бы шанс, а так все же у Донецка организация серьезнее.
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:46
    0
    Цыця не мочи
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.06.2021 12:44
    0
    А что сейчас, физруки угробили и одни травмы
    Ссылка
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