Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не понимаю звездной болезни, у меня никогда ее не было»

Полузащитник «Динамо» спокойно относится к успеху и деньгам

  • 11.06.2021 11:07
  • 647 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не понимаю звездной болезни, у меня никогда ее не было»
© УАФ. Виктор Цыганков

Лидер «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о своем отношении к звездной болезни.

«У меня не было звездной болезни. Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный. И это правда. Я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня получается лучше, завтра – немножко хуже. У всех такое бывает.

Я не понимаю этой звездной болезни. Понимаю, когда деньги появляются, но когда срывает «башню» и ты начинаешь делать то, что тебе несвойственно лишь для того, чтобы понравиться кому-то… Это странно», - сказал Цыганков.

Отметим, что Цыганков из-за травмы может не сыграть в дебютном матче сборной Украины на Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности