Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не понимаю звездной болезни, у меня никогда ее не было»

Лидер «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о своем отношении к звездной болезни.

«У меня не было звездной болезни. Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный. И это правда. Я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня получается лучше, завтра – немножко хуже. У всех такое бывает.

Я не понимаю этой звездной болезни. Понимаю, когда деньги появляются, но когда срывает «башню» и ты начинаешь делать то, что тебе несвойственно лишь для того, чтобы понравиться кому-то… Это странно», - сказал Цыганков.

Отметим, что Цыганков из-за травмы может не сыграть в дебютном матче сборной Украины на Евро-2020.